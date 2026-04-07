Maltepe Belediyesi, kadınların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında kursiyer kadınlar moda tasarımı alanındaki eğitimlere katılarak teknik bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, kadınların üretim süreçlerinde daha donanımlı hale gelmeleri ve mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla önemli bir eğitim çalışmasına daha imza attı.

Belediye bünyesinde eğitim alan kursiyer kadınlar, Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen kapsamlı bir sunum programına katılarak teknik bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlileri Zehra Kurtul, Yelda Egeli ve Duygu Ercan tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, moda tasarımına dair teknik detaylar kapsamlı biçimde ele alındı. Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Erkut Özel Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı, yoğun katılım ve yüksek ilgiyle gerçekleşti.

Programa katılan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş da yaptığı konuşmada, 'Maltepe kadınların en rahat yaşadığı ilçe. Bugün burada oldukça büyük bir katılımla gerçekleştirilen bu semineri organize eden herkese teşekkür ederim' diye konuştu.