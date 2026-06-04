Antalya Büyükşehir Belediyesi, karavan turizmine yönelik projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Lara Sahili'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Volkan Konak Karavan Park, modern altyapısı ve sosyal alanlarıyla kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak. Denize sıfır konumda inşa edilen tesis, karavan tatili yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete sunduğu Karavan Park'ın yoğun ilgi görmesinin ardından, ikinci tesis Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde hayata geçiriliyor.

AYNI ANDA 121 KARAVANA HİZMET VEREBİLECEK

Aynı anda 121 karavana hizmet verebilecek kapasitede planlanan Karavan Park, 12 bin 360 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Tesisin içerisinde, yaklaşık 5 bin metrekare yeşil alanın yanı sıra market, kafeterya, çamaşırhane, duş ve tuvalet alanları, çocuk oyun alanları, jeneratör sistemi ile pis su boşaltım üniteleri yer alıyor. Karavan Park'ta, her araca ayrı hizmet verebilecek şekilde elektrik ve içme suyu hattı bulunuyor.

VOLKAN KONAK'IN İSMİ YAŞATILACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla tesise, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk Halk Müziği ve Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın adı verildi.

Doğayla iç içe yapısı, sahil konumu ve kapsamlı donatı alanlarıyla dikkat çeken Volkan Konak Karavan Park'ın, Antalya'nın alternatif turizm olanaklarına katkı sunması hedefleniyor. Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan tesis, Antalya'nın turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sağlayacak.