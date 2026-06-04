Türkiye'nin en köklü film festivali, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in ev sahipliğinde; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Hüsamettin Elmas, Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Cemil Böcek ve Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirilen festival komitesi toplantısının ardından, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 24- 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Festivalin tüm detaylarının konuşulduğu kapsamlı toplantı sonrasında bu sene 63'üncüsü gerçekleştirilecek festival için çalışmalara başlanıldı.

ÖZDEMİR, 'BU BÜYÜK GELENEĞİ YENİDEN ANTALYA'DA YAŞATACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın simgesi Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl da hem sinema sektörü hem de sinemaseverler açısından en iyi şekilde geçmesi için titiz bir hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

Özdemir, '24-31 Ekim tarihleri arasında sanatın, sinemanın ve yaratıcılığın buluştuğu bu büyük geleneği yeniden Antalya'da yaşatacağız. Bu yıl 63. kez düzenleyeceğimiz festivalin kentimize yakışır şekilde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde buluşmak üzere' ifadelerini kullandı.

YAVUZ: 'ALTIN PORTAKAL TARİHİNE YAKIŞIR BİR FESTİVAL HAZIRLIYORUZ'

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, 'Altın Portakal tarihine yakışır şekilde, bu kez çok daha derin bir azim ve kararlılıkla festivalin yeni edisyonu için çalışmalarımıza başladık. Uluslararası görünürlüğü, ülke sinema kültürümüzün dünyaya tanıtımı ve yabancı sinema profesyonelleriyle buluşma imkanlarını mümkün kılan Türkiye'nin gözbebeği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu kez her zamankinden daha fazla bir özveri ve kalbi destek ile kapsayıcı ve samimi bir anlayışla gerçekleştirilecek. Antalya'nın sinemamıza, sinemacılarımıza ve film kültürümüze katkısının devamlılığını sağlayarak bu büyük festival mirasımıza karşı sorumluluğumuzu bir an bile unutmadan 63. kez tasarlayacağımız etkinlikte buluşmak dileğiyle' dedi.

SİNEMANIN KALBİ BİR KEZ DAHA ANTALYA'DA ATACAK

Geçtiğimiz yıl, ulusal kategoride 'Tavşan İmparatorluğu' filminin 7 ödülle damga vurduğu, uluslararası kategoride ise 'Bir Şair' (A Poet) filminin 'En İyi Film' ödülünü kazandığı; ulusal ve uluslararası yarışma seçkilerinin yanı sıra özel gösterimler, söyleşiler ve sektör buluşmalarıyla zengin bir program sunan Altın Portakal, bu yıl da sanatın birleştirici gücüyle Antalya'yı yeniden sinemanın merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Sinemanın gelişimine bugüne kadar önemli katkılar sağlayan festival, katılımcılara yine kapsamlı ve nitelikli bir içerik sunmaya hazırlanıyor. Hem sektör profesyonellerini hem de izleyicileri buluşturacak etkinlikler, Antalya'yı bir kez daha güçlü bir kültürel etkileşim noktasına dönüştürecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri ve Film Forum için başvuru tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.