Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde; İstanbul Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla gerçekleştirildi

KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde; İstanbul Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen '3. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali' tamamlandı.

Rami Kütüphanesi ev sahipliğinde 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla düzenlenen festival kapsamında; paneller, atölyeler ve çeşitli oturumlarla kütüphanelerin dönüşen rolü farklı perspektiflerden incelendi.

Festivalde, kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişim sağlayan mekânlar olmanın ötesine geçerek bireysel ve toplumsal iyilik hâline katkı sunan yapılar olarak yeniden değerlendirilmesine imkân sağlandı.

Farklı disiplinlerden uzman ve paydaşların bir araya geldiği program, bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkılar sundu.

Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür edildi.

