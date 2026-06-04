Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe'de yapımı hızla devam eden 5 bin kişilik cami ve 477 araçlık otopark projesinde sona yaklaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaları yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Sadece Hizmet Ettik' sloganıyla yüzlerce projede çalışmalar devam ediyor. O projelerden biri de Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe Yerleşkesi bölgesinde inşa edilen Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Camii ve Otoparkı. Çalışmaların hızlı ilerlediği 5 bin kişilik cami ve 477 araçlık otopark projesinin en önemli kısmını oluşturan kaba inşaat tamamlandı. Böylece projede sona yaklaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalışmaları yerinde inceledi.

'HASTA YAKINLARI DA DÜŞÜNÜLDÜ'

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, teşkilat yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Büyükakın, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediği bilgisi verilen Başkan Büyükakın, projede sadece ibadet ve otopark alanının değil, aynı zamanda hasta yakınlarının konaklayabileceği alanların da tasarlandığını vurguladı. Büyükakın çalışmalar tamamlandığında yerleşke ve hastane bölgesindeki önemli bir eksikliğin giderileceğine dikkat çekti.

5 BİN KİŞİLİK DEV CAMİ

KOÜ Umuttepe Camii ve Otopark Projesi, toplam 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde planlandı. Umuttepe bölgesindeki ibadethane sorununu giderecek olan cami, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği bir kapasiteye sahip. Caminin betonarme imalatları hız kesmeden devam ediyor.

447 araç kapasiteli otoparkın ise 374 araçlık kapalı kısmı şubat ayında kullanıma açıldı. 103 araçlık açık otopark ise tüm çalışmalar bittiğinde hizmete girecek.

20 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Camii ve Otopark Projesi'ni sadece ibadet alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da tasarladı.

4 bin 600 metrekarelik bodrum katta yemekhane ve WC'ler bulunurken, zemin katta ise şadırvan yer alıyor. Betonarme yapı olarak inşa edilen dev yapı; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.