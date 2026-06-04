Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) yalnızca vatandaşların değil, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin de kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Burkina Faso'lu Abdulfettah, Malatya'ya geldikten sonra tanıştığı bağlamayı öğrenmek için MABESEM Bağlama Kursu'na katıldı.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydeden Abdulfettah, Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'in izinden giderek saz çalıp türkü söylemeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelen ve TÖMER'de Türkçe eğitimi alan Abdulfettah, Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'nin (MİSA) yönlendirmesiyle MABESEM bünyesinde açılan bağlama kursuna kayıt yaptırdı.

Uluslararası öğrencilerin sosyal uyum süreçlerine katkı sağlayan kurslar, aynı zamanda Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının farklı ülkelerden gelen öğrencilere aktarılmasına da vesile oluyor.

BAĞLAMA İLE MALATYA'DA TANIŞTI

Bağlamayla tanışma hikâyesini anlatan Abdulfettah, TÖMER'de eğitim gördüğü dönemde ders kitaplarında bağlamadan bahsedildiğini ve sınıfta bağlama ile icra edilen eserleri dinlediklerini belirtti.

İlk kez öğretmeninin sınıfa getirdiği bağlamayı yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Abdulfettah, enstrümanı denedikten sonra öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Burkina Faso'da bağlamaya benzeyen ve 'Kunde' adı verilen bir enstrümanın bulunduğunu belirten Abdulfettah, bu nedenle bağlamanın sesini kendisine yakın hissettiğini dile getirdi. Kurs sürecinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdulfettah, kısa sürede bağlama çalmayı öğrenmek istediğini söyledi.

Burkina Faso Abdulfettah, kendisine destek veren Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği (MİSA), MABESEM yetkilileri, kurs eğitmeni ve kurs arkadaşlarına teşekkür etti.