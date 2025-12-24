İstanbul Maltepe Belediyesi'nin, Anadolu'nun köklü kültürel miraslarından olan halk oyunlarının her kesime ulaşması için düzenlediği halk oyunları kursları yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Anadolu'nun köklü kültürel mirasını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen halk oyunları kursları, Maltepelilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Halay ve horon oyunlarının öğretildiği kurslar; 9-15 yaş arası çocuklar ile 16-59 yaş arası yetişkinler olmak üzere iki ayrı grup halinde yürütülüyor. Maltepe'nin kültürel çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan kurslarda, çocuk grubunda 21, yetişkin grubunda ise 49 kursiyer yer alıyor. Maltepe Belediyesi, bu çalışmalarla hem vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunmayı hem de Anadolu'nun yöresel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

'YÖRESEL DEĞERLERİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Kurs hakkında bilgi veren Halk Oyunları Öğretmeni Emirhan Velioğlu, ' Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmak amacıyla başlattığımız halk oyunları kurslarımız büyük bir ilgiyle devam ediyor. Her yaştan vatandaşımızın katıldığı bu kurslarla, hem sosyalleşmeyi destekliyor hem de yöresel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyoruz' diye konuştu.