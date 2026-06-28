Maltepe Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde geniş katılımlı bir aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan aşure günü kapsamında, ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda binlerce Maltepeliye aşure ikram edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı etkinlikte, vatandaşlar hem bereketli aşurenin tadına baktı hem de başkanla bir araya gelme fırsatı buldu.

Maltepe Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde binlerce kişiye aşure dağıttı. Etkinliğin ana merkezi, Maltepe Meydanı oldu. Hazırlanan aşurelerin öğle saatlerinden itibaren dağıtılmasına başlanmasıyla meydanda uzun kuyruklar oluştu. Maltepeli komşularıyla yakından ilgilenen, onlarla tek tek selamlaşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kendi elleriyle aşure ikram etti. Meydandaki içten atmosfer, paylaşım ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Maltepe Belediyesi, aşure ikramını sadece ilçe meydanıyla sınırlı tutmadı. Günlük yaşamın ve hareketliliğin yoğun olduğu mahalleleri de kapsayan bir planlamayla, ilçenin büyük pazarlarında da stantlar kuruldu.

Aydınevler ve Zümrütevler'de kurulan pazarlara alışverişe gelen mahalle sakinleri ve pazar esnafı, belediyenin aşure ikramıyla karşılandı. Dağıtılan aşurelerin tadına bakan Maltepeliler, bu geleneksel ve anlamlı etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Muharrem ayının getirdiği paylaşma kültürünün mahallelerde hissettirilmesinin önemine değinen ilçe sakinleri, Belediye Başkanı Esin Köymen'e ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkürlerini iletti.