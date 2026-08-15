Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklıkların yeşil alanlardaki bitki örtüsü, çiçek ve ağaçlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla sulama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Daha güzel ve yaşanabilir bir Osmangazi için ilçenin birçok noktasını yeşil alanlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, yol kenarları, parklar ve kavşaklarda bulunan çiçek, çim ve ağaçların canlılığını koruması için düzenli olarak sulama çalışması gerçekleştiriyor.

Artan sıcaklıklar sebebiyle bitki örtüsünün kurumaması ve yeşil dokunun korunması amacıyla Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 58 noktada toplam 32 bin 500 metrekarelik alanda arazözlerle sulama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçlar, çimler ve çiçekler düzenli olarak sulanarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunuyor. Böylece ilçedeki yeşil alanların daha bakımlı ve canlı kalması sağlanıyor.

Yürütülen sulama çalışmalarıyla Osmangazi, yaz aylarında da yeşil dokusunu koruyarak vatandaşların nefes alabileceği daha ferah ve yaşanabilir bir görünümüne kavuşuyor. Vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını memnuniyetle yakından takip ederken ilçe genelinde çalışmalar ise aralıksız bir şekilde sürmeye devem edecek.