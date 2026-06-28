Ankara'da Keçiören Belediyesi KEÇTİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından yürütülen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Programı kapsamında gerçekleştirilen iki aşamalı akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak Ankara'da bir ilke imza attı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da bir yılı aşkın süredir büyük bir titizlikle yürütülen hazırlık çalışmalarının ardından KEÇTİM, AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi'ni almaya hak kazanan Ankara'daki ilk ve tek belediye arama kurtarma ekibi oldu.

Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla uygulanan akreditasyon programı kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda KEÇTİM; kurumsal yapısı, personel yeterliliği, operasyonel hazırlığı, teknik donanımı ve saha performansıyla tüm kriterleri başarıyla karşılayarak değerlendirme heyetinin takdirini kazandı.

Akreditasyon sınavının ilk aşaması 23 Haziran'da Keçiören Belediyesi AKOM Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Yönetim kadrosuna yönelik dokümantasyon ve idari yeterlilik değerlendirmelerinde, bir yılı aşkın sürede hazırlanan kapsamlı sistem AFAD heyeti tarafından ayrıntılı şekilde incelendi. Güncel AFAD KAVKAS kriterleri, ulusal mevzuat, uluslararası standartlar ve olası afet senaryoları esas alınarak hazırlanan operasyon planları, görev talimatları, lojistik süreçleri, KBRN müdahale planları, yapı güvenliği değerlendirmeleri, medikal destek organizasyonu, tahliye ve sevk prosedürleri ile operasyon yönetimine ilişkin tüm dokümanlar tek tek değerlendirildi.

Süreçte yalnızca kurumsal dokümanlar değil, KEÇTİM bünyesinde görev yapan 31 personelin sağlık raporlarından AFAD eğitim sertifikalarına, SPAS kayıtlarından Güvenli Sürüş ve BSAFE belgelerine kadar tüm bireysel yeterlilik dosyaları da incelendi. Ayrıca AKOM Yerleşkesi'ndeki kriz yönetim merkezi, lojistik depolar, medikal müdahale alanları ve eğitim birimleri de operasyonel yeterlilik açısından puanlandırıldı.

ZAMANA KARŞI MÜCADELE TAKDİR TOPLADI

Akreditasyonun ikinci aşamasında ise gerçeğini aratmayan bir afet senaryosu uygulandı. Alarmın verilmesiyle birlikte KEÇTİM Ekibi haberleşme zincirini eksiksiz işleterek kısa sürede toplandı, sağlık kontrollerini tamamladı, ekipmanlarını yükleyerek görev bölgesine intikal etti.

Olay yerine ulaşılmasının ardından Operasyon Üssü (BoO), belirlenen süre içerisinde kurularak faaliyete geçirildi. Yönetim, lojistik, medikal, güvenlik, uyku, yemekhane, sanitasyon ve karantina çadırlarından oluşan operasyon alanı eksiksiz şekilde oluşturuldu. AFAD değerlendirme heyeti, haberleşmeden lojistik sürdürülebilirliğe, biyolojik risk yönetiminden saha hijyenine kadar tüm uygulamaları ayrıntılı olarak denetledi. Sınavın en kritik bölümünü oluşturan enkaz operasyonunda ise KEÇTİM Ekibi, ekip liderlerinin koordinasyonunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun çalışma tekniklerini uygulayarak enkaz altında bulunan canlı kazazedeye belirlenen süre içinde ulaştı. Başarıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun ardından kazazede güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

BU BAŞARI BİR BELGEDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Sınav süresince ekiplerin disiplinli çalışma anlayışı, teknik bilgi ve becerisi, haberleşme kabiliyeti, ekip koordinasyonu, güvenlik kurallarına uyumu ve operasyon yönetimi AFAD değerlendirme heyeti tarafından tam not aldı. Operasyonun sonunda tahliye prosedürleri, envanter kontrolleri, çadırların sökülmesi ve alanın güvenli şekilde kapatılması da başarıyla tamamlandı.

İki aşamalı akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan KEÇTİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılayarak akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Böylece Keçiören Belediyesi, Ankara'da AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi alan ilk belediye olurken, KEÇTİM de ilçe belediyeleri arasında bu unvana sahip ilk ve tek belediye arama kurtarma ekibi olarak tarihe geçti. Bu başarı yalnızca alınan bir belgeyi değil; Keçiören Belediyesinin afetlere hazırlık konusunda yıllardır sürdürdüğü planlı çalışmaların, güçlü kurumsal yapısının, nitelikli insan kaynağına yaptığı yatırımın ve profesyonel afet yönetimi anlayışının somut bir sonucu olarak öne çıkıyor. Ankara'da bir ilki gerçekleştiren KEÇTİM, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine örnek olacak önemli bir başarı hikâyesi yazdı.