Maltepe Belediyesi’nin katılımcısı olduğu ve ev sahipliğini üstlendiği, “Bizi Buluşturan Mekanlar Şenliği” tarihi Beşçeşmeler Meydanı’nda düzenlendi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki şenlik kapsamında organize edilen Kültür Sanat Forumu’nda, Bizi Buluşturan Mekanlar Projesi tanıtıldı.

Projeyle kentsel ve kültürel katılıma alan açılması, bireylerin mekan üzerinde söz sahibi olmasının teşvik edilmesi, toplulukların ortak yaşam kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, müzik sektöründe dezavantajlı grupların daha fazla yer bulmasına olanak sağlayan program ve projeler gerçekleştiren Kreşendo isimli müzik kurumunun yürütücülüğünde; sürdürülebilir ve adil bir ortak yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen Roof Coliving, Maltepe Belediyesi, Ataşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığında, Youth For Good ve Pingoin’in iştirakçiliğiyle hayata geçirildi. Proje, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında gerçekleşti.

KENTSEL VE KÜLTÜREL KATILIMA ALAN AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Proje katılımcıları, çalışmayla belediyelerin kamusal alanlarındaki kültür- sanat faaliyetlerinin programlama ve mekânsal tasarım süreçlerine odaklanarak kültür merkezi ve kamusal alanlarda pilot uygulamalar gerçekleştirmeyi, katılımcılık ve kapsayıcılık odaklı bir rehber hazırlamayı hedeflediklerini söylediler. Çalışmayla sanatçıların, sivil toplum temsilcilerinin, işletmecilerin ve kültür-sanat aktörlerinin, mahallelilerin ve izleyicilerin deneyimlerinin de dâhil edildiği çok paydaşlı bir programlama süreciyle kültür merkezinde ve kamusal alanda kültürel çoğulculuk ilkesiyle, kırılgan grupların ihtiyaçlarının önceliğinin sağlanarak kültürel programlama rehberi tasarlanacak.

KENT TERAPİSİ UYGULANDI

Şenlik katılımcıların deneyimine açık etkileşimli çizim kabini uygulaması “Façamat” ile başladı. Ücretsiz kent terapisi niteliği taşıyan uygulamada katılımcıların şehrin kendilerinde bıraktığı izleri paylaşmalarının ardından portreler birlikte oluşturuldu. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla Beşçeşmeler Mahallesi’ndeki kediler için bir kedi evi çizimi yaptılar. Damga İstasyonu’nda şenlik hatıraları sunuldu. Şenlik, çok sesli ve çok dilli kadın vokal topluluğu Peradi Ensemble’ın, Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar ve dünyanın farklı coğrafyalarından halk ezgilerini seslendirmesiyle son buldu.