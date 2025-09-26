Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılışında, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 2027’de 32 ile ulaşacağını müjdeledi. 110 noktada 730 etkinlikle 9 gün sürecek festival, Bolşoy Tiyatrosu’nu ilk kez ağırlarken, Filistin’e özel sergilerle dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 15. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Ersoy, festivalin 2026’da 20’den 26 ile, 2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’la 32 ile ulaşacağını duyurdu.

“İSTANBUL, KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ”

Bakan Ersoy, “İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle insanlığın gözbebeği. Festival, kültür ve sanatla turizmi birleştiren bir vizyon sunuyor” dedi.

26-28 Eylül 2025’te 110 noktada 730 etkinlikle gerçekleşecek festivalde müzik, tiyatro, edebiyat, dijital sanat ve sergilerin yer alacağını belirten Bakan Ersoy, "Rusya’nın Bolşoy Tiyatrosu, Romeo ve Juliet ve Kuğu Gölü ile ilk kez İstanbul’da sahne alacak. Andrea Vanzo konseri, Salvador Dali ve Steve McCurry’nin “The Haunted Eye” sergisi gibi etkinlikler öne çıkacak. Filistin’e destek için “Nuri Pakdil ve Kudüs” ve “Ben Yıkılmayacağım” sergileri düzenlenecek" diye konuştu.

Ersoy, festivalin kültür-sanatla turizmi buluşturduğunu, genç sanatçılara vitrin, ustalara saygı duruşu olacağını belirtti.

“Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te düzenlendiğini, 28 Eylül’de Bitlis’te sona ereceğini aktaran Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonuna vurgu yaparak, şenliklerin süreceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.