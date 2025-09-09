CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki çelenk töreninde, “CHP birdir, bütündür, tek teminatı sandıktır” diyerek İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik mahkeme kararını eleştirdi. Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, dayanışma vurgusu yaparken, geçici atanan Gürsel Tekin dürüstlük çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 102. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen çelenk töreniyle kutladı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel’in öncülük ettiği törende, partinin birlik ve demokrasi vurgusu öne çıktı. Özel, konuşmasında, İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla yapılan atamaya sert tepki gösterdi.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, AFFETMEM!"

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölebilirler mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır” diyerek, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasını eleştiren Özel, “Türkiye’yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Gazi’nin kurduğu cumhuriyette çok partili rejimi hazmedemiyor. İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, atanmışları getirmeye çalışıyorlar. Teslim olmayacağız” dedi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1965372263810957575

Özel, partiye zarar vermek isteyenlere karşı affetmeyeceklerini vurgulayarak, “47 yıl sonra birinci parti oluşumuza, zindanlarda tutulan arkadaşlarımıza karşı tek yumruk oluşumuza gölge düşürmeye çalışanları, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN DAYANIŞMA VURGUSU

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törenden önce eski genel başkanlar Erdal İnönü ve Altan Öymen’in kabirlerini Özgür Özel ile ziyaret ettiklerini belirttiği sosyal medya paylaşımında ise, “Onların bizlere armağan ettiği dayanışma ve birlik mirasıyla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasi, özgürlük ve adaletle buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Çelik, partinin mücadele ruhuna vurgu yaparak, yarınları birlikte inşa etme çağrısında bulundu.

GÜRSEL TEKİN’DEN DÜRÜSTLÜK ÇAĞRISI

İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan ve dün çevik kuvvetle İl Başkanlığı'na giren Gürsel Tekin ise törenler ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partililere dürüstlük ve vicdanlı bir dil kullanma çağrısında bulundu.

“Bugün söylenen her sözün yarın yüreğimizde pişmanlık bırakabileceğini unutmayalım" diyen Gürsel Tekin, " Yalan ve iftiranın yalnızca kişilere değil, topluma ve vicdanımıza da zarar verdiğini hatırlayalım. Bizi bağlayan en güçlü değer dürüstlük dili olmalıdır” dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025’te aldığı kararla, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi iptal edilmiş, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in liderliğinde bir geçici kurul atanmıştı. CHP Genel Merkezi, kararı “hukuken yok hükmünde” sayarak Sarıyer’deki il binasını kapatma ve adresi Bahçelievler’e taşıma kararı aldı. Özgür Özel, Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini açıklarken, Tekin kararı kabul etmediğini ve partiyi birleştirmek için çalışacağını belirtmişti.