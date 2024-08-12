İstanbul Bakırköy'de su baskınları ve kötü kokuya sebep olan Karabal Deresi’nde ıslah çalışmaları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çalışmalarının devam ettiği Karabal Deresi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yağmur suyu ve atık su kanal ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı Karabal Deresindeki çalışmalar bittiğinde su baskınları ve kötü koku sorunu son bulacak.

OVALIOĞLU, BEŞİR GÖĞÜŞ PARKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Ovalıoğlu, Karabal Deresi’ndeki incelemelerinin ardından Kartaltepe Mahallesindeki, Beşir Göğüş Parkında incelemelerde bulundu.

Ovalıoğlu, parkın içerisinde bulunan ve çıkan yangında zarar gören Bakırköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğününbinasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Vatandaşların parkla ilgili taleplerini de dinleyen Ovalıoğlu, gerek çalışmaların yapılacağını belirtti.