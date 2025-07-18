İstanbul İtfaiyesi, plajlarda görev yapan cankurtaranların her an hazır olduğunu vurgulayarak, vatandaşları dalgalı denizde yüzmemeleri ve şişme bot kullanmamaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla plaj güvenliğine dikkat çekti.

Cankurtaranların, vatandaşların ve sevdiklerinin güvenliği için plajlarda sürekli görev başında olduğunu belirten İtfaiye, “Unutmayın, ilk adım sizin dikkatli olmanız,” uyarısında bulundu.

Paylaşımda, “Cankurtaranların uyarılarına kulak verin. Dalga fazlaysa denize girmeyin. Şişme botlar sizi taşımaz, tehlikeye atar,” ifadeleriyle vatandaşlara güvenli deniz keyfi için önemli hatırlatmalar yapıldı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1946206694041878802

İstanbul İtfaiyesi, cankurtaranların talimatlarına uyulmasının ve riskli durumlardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.