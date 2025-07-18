Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti. 21 Temmuz Pazartesi günü çiftçilere mazot desteği sağlanacağını duyuran Bozbey, ilçenin sorunlarını da yerinde çözme kararlılığını vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi çerçevesinde Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlar, muhtarlar, üreticiler ve sanayicilerle bir araya geldi. İlçenin sorunlarını yerinde dinleyip çözüm önerileri sunan Bozbey, 21 Temmuz Pazartesi günü çiftçilere mazot desteği sağlanacağını müjdeledi.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur’u ziyaret eden Bozbey’e, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir eşlik etti. Ziyarette ilçenin sosyoekonomik yapısı, tarımsal üretim potansiyeli ve ihtiyaçlar ele alındı. Daha sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ile bir araya gelen Bozbey, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ilçenin geleceğine yönelik projeleri ve içme suyundaki asbestli boruların değiştirilmesi gibi halk sağlığı konularını görüştü.

Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretlerinde de ilçenin ihtiyaçları ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Adnan Menderes Meydanı’nda Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram eden Bozbey, çiftçinin gelirini ve üretimini artırmak için her alanda destek olduklarını söyledi.

Üreticilere bir çok alanda destek verdiklerini kaydeden Bozbey, "21 Temmuz’da mazot desteğini çiftçilerimizle buluşturacağız. Sulama hortumu, fidan, tohum ve gübre desteklerimizle yanlarındayız. Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptığımız ziyaretlerde iş birliklerimizi ele aldık. Susuz tarım konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Kirmasti Çayı’nın kirlenmesine karşıyız; çevreyi koruma mücadelesi vereceğiz” diye konuştu.