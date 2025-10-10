İstanbul İtfaiyesi, sosyal medyada paylaştığı videolu mesajda, vatandaşlara hayvan kurtarma ihbarlarında daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kedilerin doğaları gereği yüksek yerlerde vakit geçirdiğini ve genellikle kendi başlarına inebildiğini belirten itfaiye, gerçekten mahsur kalan veya yaralı hayvanlar için 7/24 hazır olduklarını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, can dostlarımızla ilgili duyarlılığa dikkat çekerek, ekiplerin zaman, ekipman ve gücünü en verimli şekilde kullanabilmek için gereksiz ihbarların önlenmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı 'Mırmır' adlı kedinin videolu paylaşımında, 'Sevgili İstanbullular, can dostlarımızla ilgili hassasiyetinizi anlıyor ve paylaşıyoruz. Ancak itfaiye ekiplerimizin verimliliği için gereksiz ihbarlardan kaçınmamız çok önemli' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, kedilerin yüksek yerlerde bulunmayı sevdiği ve sakin kalındığında çoğunun kendi kendine inebildiği hatırlatılarak, 'Onlara bu özgürlüğü tanıyalım, gözlemleyelim, paniğe kapılmayalım' denildi.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1976565992118444123

İstanbul İtfaiyesi, 'Gerçekten yardıma ihtiyacı olan her canlının kurtarılmasından gurur duyarız' diyerek, kurtarma operasyonlarındaki kararlılıklarını vurguladı. İtfaiyenin yaptığı bu çağrıyla hem hayvan güvenliğini hem de kaynakların doğru kullanımının sağlanması hedeflendi.