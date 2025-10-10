Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetimi, NOSAB Akademi organizasyonları kapsamında bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcilerini farklı konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - NOSAB Akademi programı kapsamında ASSET Global Lojistic Integration (ASSET GLI) Firması yöneticilerinin katılımıyla 'Gümrük ve Dış Ticarette Gündem' konulu bir panel düzenledi.

ASSET GLI Gümrük Müşaviri Barış Çakır'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ASSET GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, ASSET GLI Bursa Bölge Müdürü Burak Türkkan, ASSET GLI İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever ve ASSET GLI Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı, 'Dahilde işleme rejiminin avantajları, uygulama esasları ve müeyyideleri, ihracatta devlet destekleri, gümrük ve ticarette dijitalleşme' konularında bilgiler verdi.

ASSET GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, gerçekleştirdiği sunumunda 'Dahilde İşleme Rejimi' konusunu anlattı. Dahilde İşleme Rejimi'nin tanımını yapan Önal Yılmaz, rejimin amacının ihracat ürünlerinin global arenada rekabet gücünü arttırıp, ihracatı teşvik etmek olduğunu söyledi. Önal Yılmaz, Türkiye'de gerçekleşen ihracatın yaklaşık 3'te 1'i ve ithalatın ise 5'te 1'inin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Dahilde İşleme Rejimi'nin ithalatta sağladığı avantajları anlatan ASSET GLI Bursa Bölge Müdürü Burak Türkkan, Gümrük vergileri ve KDV için teminat uygulaması, vadeli ithalatta KKDF muafiyeti, vergi, resim ve harç istisnası ile ticaret politikası önlemlerine uygun olmamak gibi rejimin olumlu etkilerini sıraladı.

ASSET GLI İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever, devletin sağladığı desteklerin; firmaların rekabet gücünün arttırılması, yeni pazarlara açılması, katma değerin arttırılması, markalaşma ve kurumsallaşmaya destek verilmesi gibi amaçlarının olduğunu ifade etti. Hüseyin Dinsever, ihracat desteklerinden KOBİ'ler, büyük ölçekli firmalar ve sektörel dış ticaret firmalarının faydalanabildiğini anlattı.

ASSET GLI Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Yardımcı da gümrük ve ticarette dijitalleşme süreci hakkında bilgiler vererek, dijitalleşmenin kattığı avantajları anlattı.

Panelde sunumların ardından konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.