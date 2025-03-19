Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın bir yıl önce hizmete alındığını belirterek söz konusu hattın bir yılda 4,2 milyon yolcu taşıdığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metrosu’nun İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesiminin bir yıl önce İstanbulluların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduk.”

“İstanbul Genelinde Hizmete Sunduğumuz Hat Uzunluğu 161,8 Kilometre”

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içerisinde hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, “Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. Şu anda; Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” diye konuştu.

4,2 Milyon Kişi Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini sadece 8 dakikaya indiren Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 4 istasyonuyla İstanbul’un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını belirtildi.

22 Ocak 2023 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı-Kargo Terminali ile 19 Mart 2024 tarihinde hizmete verilen Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nda toplam 4,2 milyon kişi seyahat etti.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı’nın tamamında ise açılışından bu yana 17,2 milyon yolcu taşındığının altını çizerek, “Hattımız en son 19 Şubat 2025 tarihinde 37 bin 843 yolcuyla rekor tüm zamanların rekorunu kırdı.” dedi.