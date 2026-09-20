İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkını 29 yıllığına işletilmek üzere ihaleye çıkarıyor. Her bir plaka için ayrı ihale yapılacak. Muhammen bedel 6 milyon 376 bin TL + KDV olarak belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işletilmesi için ihaleye çıkıyor.

13 Ekim 2026'da yapılacak ihalede her bir plaka ayrı ayrı değerlendirilecek. İhaleye, şartname ekindeki listede yer alan ilk plakadan başlanarak sırasıyla devam edilecek.

Her bir taksi taşımacılığı hakkı için 6 milyon 376 bin TL + KDV muhammen bedel belirlenirken, geçici teminat tutarı 191 bin 280 TL olacak.

SON TEKLİF TARİHİ 12 EKİM

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede teklifler, 12 Ekim 2026 saat 12.00'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne teslim edilecek. İhale ise 13 Ekim 2026 saat 11.00'de, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her kişi en fazla bir adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı alabilecek.

Başvuru sahiplerinden nüfus kayıt örneği, en az B sınıfı ehliyet, İstanbul'da ikamet edildiğini gösteren belge, adli sicil kaydı, geçici teminat ve şartname satın alındığına ilişkin makbuzun yanı sıra şartnamede belirtilen taahhütnamenin sunulması istenecek.

İhaleye katılacakların, ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması gerekirken, başvuru sahibinin üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı plakası bulunmaması şartı aranıyor.