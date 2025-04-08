İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi güvenlik denetiminde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi alınan güvenlik önlemlerini yerinde denetledi.

Denetimler sırasında Kasımpaşa Futbol Kulübü yöneticileri ile bir araya gelen Müdür Yıldız’a, kulüp yetkilileri tarafından 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tebrik mesajları iletildi.

Kasımpaşa Futbol Kulübü yöneticileri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız nezdinde tüm Emniyet Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Polis Teşkilatı'na görevlerinde başarılar diledi.

Denetimlerin, maçın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için titizlikle yürütüldüğü belirtildi.