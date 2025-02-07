İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyudan düşen çoban köpeği, vatandaşların ihbarıyla hareket eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çatalca ilçesinde 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul İtfaiyesi, köpeğin kurtarılması anlarını videolu olarak paylaştı.

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Ekipler, her canın kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: igf