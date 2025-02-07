Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Ocak'ta başlattığı ve 5 Şubat 2025 tarihinde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025 sona erdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nca organize edilen Kış Tatbikatı-2025 dost ve müttefik unsurların katılımıyla icra edildi.

Tatbikatta, birleşik ve müşterek fiilî atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amaçlanırken, 5 Şubat'ta Kars'ta gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri de planlandığı şekilde büyük başarıyla tamamlandı.

????Kars Kış Tatbikatı-2025 dost ve müttefik unsurların katılımıyla icra edildi. Tatbikatta; birleşik ve müşterek fiilî atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amaçlandı.… pic.twitter.com/w4VVgYgsCf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2025

Bakanlık, Kış Tatbikatı'na ilişkin görüntülere ilişkin hazırladığı videolu paylaşımda, tatbikata katılan dost ve müttefik ülkeler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gösterdikleri üstün performans ile tüm hedefleri tam isabetle imha ettiğini kaydetti.