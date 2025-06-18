İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karnesini alan öğrenciler için Kemerburgaz’da Karne Şenliği, ücretsiz müze girişleri, indirimli kitaplar ve Büyükada’da ücretsiz konaklama fırsatları sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alan öğrenciler için bir dizi etkinlik ve kampanya düzenliyor.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenecek Karne Şenliği’nde öğrenciler, müzik dinletileri, atölyeler, spor etkinlikleri ve eğlenceli çocuk aktiviteleriyle keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca, Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi’nde karnesini alan öğrenciler için eğitici atölyeler organize edilecek.

Karne gününe özel olarak, 20-27 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı’nda tüm çocuk kitaplarında %25 indirim uygulanacak.

ÜCRETSİZ MÜZE GİRİŞİ

İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 21 Haziran 2025’te 18 yaş ve altı ziyaretçilere ücretsiz olacak. Kampanyadan yararlanmak için ziyaretçilerin Radar Türkiye mobil uygulaması üzerinden alınan QR kodu ve kimlik belgelerini göstermeleri yeterli.

BELTUR Büyükada, 20-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan rezervasyonlarda 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz konaklama imkânı sunacak.