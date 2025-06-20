İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarında artan kene vakalarına karşı profesyonel ekiplerle sahada yoğun bir mücadele yürütüyor. İstanbulluların talepleri doğrultusunda kene tespit edilen alanlara hızlı müdahale edilirken, halk sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik korunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, yaz döneminde artan kene yoğunluğuna karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbullulardan gelen şikâyetler üzerine kene tespit edilen bölgelerde yerinde inceleme yapılarak hızlı müdahale gerçekleştiriliyor. Müdahaleler, kene örneğinin paylaşılması veya sağlık kuruluşundan kene teması raporu alınmasıyla belirlenen noktalarda uygulanıyor. Bu yöntemle doğadaki yararlı canlılar korunurken çevresel sürdürülebilirlik de destekleniyor.

“BİLİNÇLİ MÜDAHALELERLE BULAŞICI HASTALIKLARI ÖNLEYEBİLİRİZ”

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, kene vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi bulaşıcı hastalıklara yol açabilen kenelere karşı hızlı reaksiyon alıyoruz. Keneleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil, ancak bilinçli ve hızlı müdahalelerle yoğunluğu önleyebilir, vatandaşların farkındalığını artırarak hastalık riskini azaltabiliriz. Her kene ısırığı KKKA’ya neden olmaz, ancak Hyalomma türü keneler virüs taşıyorsa risk oluşabilir” dedi.

Eryiğit, 2025’te İstanbul’da kene şikâyetlerinin 2024’e kıyasla azaldığını belirtti: “2024’te 1.416 şikâyet alınırken, bu yıl bu sayı 898’e geriledi. Bu düşüş, bilinçli ve hızlı müdahalelerimizin sonucu.” İstanbul’da KKKA riskinin nispeten düşük olduğunu vurgulayan Eryiğit, kentin kentsel ve nemli ikliminin Hyalomma türü kenelerin popülasyonunu sınırladığını, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlarla entegre mücadele stratejilerinin riski azalttığını ifade etti.

2025’TE KENE ISIRMASI VAKALARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, 2025’te kent genelinde 7.002 kene ısırması vakası bildirildi. Bunların %88’i (6.165 vaka) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşti. Eryiğit, bu durumun kenelerin biyolojik olarak aktif olduğu dönemlerle bağlantılı olduğunu belirtti.

KENEDEN KORUNMA ÖNERİLERİ

Dr. Eryiğit, İstanbullulara kene riskine karşı şu önerilerde bulundu:

Riskli alanlarda koruyucu kıyafet: Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanlarında vücudu örten, açık renkli kıyafetler giyilmeli; pantolon paçaları çorap içine sokulmalı.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanlarında vücudu örten, açık renkli kıyafetler giyilmeli; pantolon paçaları çorap içine sokulmalı. Vücut kontrolü: Riskli alanlardan dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler kene açısından kontrol edilmeli.

Riskli alanlardan dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler kene açısından kontrol edilmeli. Kene çıkarma: Kene tutunmuşsa, çıplak elle dokunulmadan uygun bir malzeme (eldiven, bez) ile çıkarılmalı. Çıkarılamazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kene tutunmuşsa, çıplak elle dokunulmadan uygun bir malzeme (eldiven, bez) ile çıkarılmalı. Çıkarılamazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Hayvan teması: Hayvanların kan, vücut sıvısı veya dokularına çıplak elle temas edilmemeli.

Hayvanların kan, vücut sıvısı veya dokularına çıplak elle temas edilmemeli. Hasta teması: KKKA hastalarıyla temas edenler eldiven, önlük ve maske gibi önlemler almalı.

KKKA hastalarıyla temas edenler eldiven, önlük ve maske gibi önlemler almalı. Belirti takibi: Kene tutunmasından sonra 10 gün boyunca halsizlik, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler izlenmeli; bu durumda sağlık kuruluşuna gidilmeli.

Kene tutunmasından sonra 10 gün boyunca halsizlik, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı gibi belirtiler izlenmeli; bu durumda sağlık kuruluşuna gidilmeli. Kene ile temas: Keneler uçmaz veya zıplamaz, vücuda yürüyerek tırmanır. Çıplak elle öldürülmemeli veya patlatılmamalı; kolonya gibi maddeler dökülmemeli, çünkü bu kenenin virüs bulaştırma riskini artırır.