İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a kazandırdığı ve işlettiği metro hatlarının yanı sıra, bu hatlarda çalışacak araçların da üretimi ve temini için çalışmalarını sürdürüyorİSTANBUL (İGFA) -İstanbul’daki metro hatlarında kullanılmak üzere Ankara’da üretilen metro araçlarının yapımı sürüyor.

Bu araçlar, işletmede olan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı ve yapımı süren M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılacak. Türkiye’de üretilen 100 adet aracın üretimine ilişkin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Daire Başkan Vekili Erman Eryılmaz son bilgileri paylaştı.

“YOLCULUKLAR ÇOK DAHA KONFORLU HALE GELECEK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alkökin, “Ankara’da 100 adet yerli metro aracımızın üretimi sürüyor. Bunlar 25 vagon 4 set şeklinde üretiliyor. Bu araçlar Anadolu Yakası’nda işletmede olan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen ve yapımı süren M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılacak. Bu hatlarımıza entegre edeceğimiz araçlarla yolculuklar çok daha konforlu hale gelecek” diye konuştu.

“25 VAGON 4 SETTEN OLUŞAN 100 ARACIN YAPIMI SÜRÜYOR”

Artan yolculuk oranları ile beraber araç ihtiyacının da arttığına dikkat çeken İBB Raylı Sistem Dairesi Başkan Vekili Erman Eryılmaz, “İstanbul'umuza yeni hatlar kazandırdığımız gibi işletme halinde olan mevcut hatlarımızın da uzatmaları ve araç ihtiyaçlarına yönelik de çalışıyoruz. Metro hatlarımız uzadıkça ve yolculuk oranlarımız arttıkça araç ihtiyacı da artıyor. Anadolu Yakası’nın ilk metro hattı olan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı ile Kaynarca Merkez istasyonunda, Marmaray ile Pendik istasyonunda entegrasyon sağlayacak olan M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hattımızın yapımı devam ediyor. Bu uzantı ile beraber daha da artacak olan araç ihtiyacını karşılamak üzere metro araçlarımızın yapımı sürüyor. Bu araçlar M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen ve M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarımızda kullanılacak. 25 vagon 4 setten oluşan 100 metro aracının Ankara’da yapımı devam ediyor. Planlamamız 2026 yılında bu araçlarımızı ilk testlerini yapmak üzere sahaya indirmek, 2027 yılının sonunda da bu araçlarımızı işletme altına almak.” diye konuştu.