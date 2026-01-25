İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikaya ait plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan bir fabrikaya ait plastik kasalarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin kısa sürede olay yerine sevk edilmesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/2015453937143353564

İstanbul İtfaiyesi, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.