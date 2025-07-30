İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda gençler spor yaparken yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen kurslarda 3 bini aşkın öğrenci eğitim alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da spora ilgi duyan binlerce öğrenciyi bir araya getirdi. İlçedeki spor kültürünün gelişmesine önemli katkı sunan kurslarda, 14 farklı eğitim merkezinde 13 branşta eğitim veriliyor. Engelli branşlarında açılan; yüzme, basketbol, engelli spor ve hareket eğitimi kurslarında ise gençler spor yaparken yeteneklerini keşfetme imkânı buluyor. 3 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı kurslar 12 Eylül tarihine kadar devam edecek.

DURUŞUNU KONTROL ET, SPORLA ZİRVEYE KOŞ

Çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını destekleyen Beylikdüzü Belediyesi tarafından ayrıca bu yıl ilk kez, Yaz Spor Okulları’na kayıtlı çocuklara özel olarak Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda vücut duruş (postür) ve ayak analizi yapılıyor. “Duruşunu Kontrol Et, Sporla Zirveye Koş” adlı etkinlik ile çocukların duruş bozuklukları ve ayak basış problemleri erken aşamada tespit edilerek, olası fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.