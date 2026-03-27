İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da küresel ölçekte giderek derinleşen su krizi ve artan kuraklık riskine karşı Beylikdüzü Belediyesi Dünya Su Günü kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Hem tasarruf bilincini artırmak hem de günlük yaşamda uygulanabilir çözümleri yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe sakinlerine su tasarrufu sağlayan perlatörler(su tasarruf aparatı) dağıtıldı. Etkinlik boyunca, basit ama etkili önlemlerle ciddi miktarda su tasarrufu sağlanabileceği vurgulanırken, musluklara kolayca monte edilebilen perlatörlerin sunduğu avantajlar da vatandaşlarla paylaşıldı.

SU TASARRUFU TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

Suyun bilinçsiz kullanımının gelecekte daha büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken belediye ekipleri su tasarrufunun bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizdi. Öte yandan etkinlik kapsamında gerçekleştirilen su ayak izi hesaplamalarıyla vatandaşların günlük tüketim alışkanlıkları da gözler önüne serildi.Böylece bireysel kullanımın su kaynakları üzerindeki etkisi daha anlaşılır hale gelirken, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık da güçlendirildi. Etkinlikteayrıca, bugün atılan küçük adımların yarının su güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, benzer çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.