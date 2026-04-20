Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli nakil aracı hizmetini hayata geçirdi. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabilecek.

MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında engelli nakil aracı hizmeti başlatıldı. Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan hizmetin kapsamını genişletilirken, iki yeni araçla hizmet verilmeye başlandı. Araçların satın alma ve tadilat süreçlerinin tamamlanarak aktif şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğu bildirildi.

Hizmete giren yeni araçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizdi. Sosyal belediyecilik sözünü tutmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, 'Hiç kimse yoksa biz varız. Büyükşehir Belediyemiz bünyesine kattığımız yeni engelli nakil araçlarımız artık Manisalı vatandaşlarımızın hizmetinde. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha aktif ve özgür olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Halkımızın her anında yanında olmaya, Manisa'mız için sevgiyle ve azimle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'HAYATI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, engelli yurttaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Sert, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına projelerimize bir yenisini daha ekledik. Daha önce ilçe belediyeleri tarafından sunulan engelli nakil aracı hizmetini artık büyükşehir belediyesi olarak devreye aldık. İki aracımızla hizmete başladık. Vatandaşlarımız, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Wep sitesi üzerinden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek' ifadelerini kullandı.