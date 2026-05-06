Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımın gelişimine katkı sağlaması amacıyla inşa edilen Dereköy Barajı, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde taşkın savaklarından su bırakılmaya başlanan barajda oluşan görüntü, bölgedeki su varlığının arttığını ortaya koyarken, üreticiler için de yaklaşan sulama sezonu öncesinde güvence oluşturdu. DSİ tarafından 2015 yılında yapımına başlanan, 2023 yılında ise su tutulmaya başlanan baraj, temelden 72 metre yüksekliği ve 4,47 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle dikkati çekiyor.

Proje kapsamında inşa edilen 44 kilometrelik sulama hattıyla ilçedeki tarım arazilerinin modern sulama imkanına kavuşması hedefleniyor.

Barajın tam kapasiteyle devreye girmesiyle Pazaryeri ilçesinde 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Bu sayede özellikle kurak dönemlerde yaşanan su sıkıntısının büyük ölçüde giderilmesi öngörülüyor.

SULAMADA İLK SONUÇLAR ALINMAYA BAŞLANDI

2025 yılı itibarıyla kademeli olarak devreye alınan sulama sistemiyle bazı bölgelerde üreticilere su verilmeye başlandı. Sulama yapılan alanlarda verim artışı ve ürün çeşitliliğinde yükseliş gözlendi.

İl genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Dereköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Barajın taşkın savaklarından su bırakılması, su kaynaklarının yeterliliğini ortaya koydu.

Öte yandan, ilçedeki diğer baraj ve göletlerde de doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Uzmanlar, barajın tam kapasiteyle işletmeye alınmasının Pazaryeri'nde tarımsal üretimi artıracağını, çiftçi gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını ve ilçe ekonomisini güçlendireceğini belirtiyor.