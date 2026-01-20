Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'nın Patnos ilçesinde bin kişilik kapasiteye ve 40 bin kitaplık koleksiyona sahip yeni ilçe halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

AĞRI (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip modern kütüphane; çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik bölümleriyle dikkat çekiyor.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, yeni kütüphanenin Patnos'un kültür ve eğitim hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Bu yatırım, bölgenin bilgiye ve kültüre erişimini güçlendirecek önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur' dedi. Bin kişilik kapasiteye sahip kütüphanede 40 bin kitaplık koleksiyon, atölyeler ve etkinlik alanları bulunduğunu aktaran Ersoy, en küçük okurlar için 3 ayrı bebek ve çocuk bölümü tasarlandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Patnos'ta kütüphane kullanıcı sayısının 45 bini aştığını hatırlatan Ersoy, yeni bina ile bu sayının 100 binin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Kütüphanelerin kent hafızasını geleceğe taşıyan yapılar olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 'yeni nesil kütüphane' anlayışıyla yatırımların sürdüğünü vurguladı. Ersoy, son 8 yılda 221 yeni kütüphane açıldığını, 320 kütüphanenin yenilendiğini, yaklaşık 100 kütüphanede ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ağrı'ya 2002 yılından bu yana kütüphanecilik hizmetleri için 261 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Ersoy, kent genelinde 9 halk kütüphanesinin hizmet verdiğini, Ağrı Merkez İl Halk Kütüphanesi inşaatının ise yüzde 80 seviyesine ulaştığını söyledi.