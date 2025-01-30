İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçeye kazandırılan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)’i ziyaret ederek genç girişimcilerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü TEKMER’de genç girişimcilerle bir araya gelerek merkezin sunduğu olanakları değerlendirdi.

Başkan Çalık, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu merkezde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Genç girişimcilerimiz için yeni çalışma alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Fikri bilimle yoğurup yatırım ve istihdama dönüştüreceğimiz projelerde; üniversite, belediye, yatırımcı ve halkı bir araya getireceğiz. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri destekleyerek, Beylikdüzü’nü teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Beylikdüzü TEKMER, üniversite, belediye ve sanayi kuruluşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek bilgi ve teknoloji transferini destekliyor.