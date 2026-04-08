Beylikdüzü Belediyesi, 'Sanat Buluşmaları Yaratıcı Yorum Söyleşileri' kapsamında dijital sanatçı Durmuş Bahar'ı ağırladı. Programda, sanatın geleceği, dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni anlatılar ve yapay zekâ temelli sanat ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü halkını kültür sanat etkinlikleriyle bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanat Buluşmaları Yaratıcı Yorum Söyleşileri' devam ediyor. İlçe halkı tarafından ilgiyle takip edilen söyleşilerin son konuğu, mart ayında 'Zamansız Yolculuk Hikâyeleri' adlı dijital sanat sergisini Beylikdüzü halkı ile buluşturan dijital sanatçı Durmuş Bahar oldu.

Bu kez 'Dijital Sanatın Geleceği'başlıklı söyleşisiyle sanatseverlerle bir araya gelen sanatçı, sanatın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunarak, dijitalleşen dünyada sanatın geçirdiği dönüşümü farklı yönleriyle ele aldı.Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide ayrıca, teknolojinin sanat üretimine etkisi ve bu etkiyle birlikte ortaya çıkan yeni anlatı biçimleri örnekler üzerinden aktarılırken, sanatın değişen dili de katılımcılarla paylaşıldı.

Yapay zekâyı hibrit sanat üretimlerinde deneyimlediğinden bahseden Durmuş Bahar, bu alanda gelişen sanat pratiklerinin önemine vesöz konusu üretimlerin yalnızca teknik boyutuyla değil, estetik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Etkinlik süresince sanatçının eserlerinin izleyiciyi gerçeklikle hayal gücü arasında bir yolculuğa çıkardığı vurgulandı. Ayrıca Bahar, eserlerindeki büyülü gerçeklik atmosferini oluşturabilmek için masallardan, mitlerden, rüyalardan ve fantastik karakterlerden yararlandığını anlatırken, bu yaklaşımın çalışmalarında belirleyici bir rol oynadığını da ifade etti.