Beylikdüzü Belediyesi'nin yaz boyunca ücretsiz olarak düzenlediği 'Beylikdüzü Nefes Alıyor' açık alan sabah sporu ve yoga etkinlikleri ilçe sakinlerini doğayla iç içe spor yapmaya davet ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve vatandaşların düzenli spor alışkanlığı kazanmasına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenlediği 'Beylikdüzü Nefes Alıyor' açık alan spor etkinliklerini sürdürüyor.

'Matını Al, Spora Gel' sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz sabah sporu ve yoga programları ilçenin dört farklı noktasında yoğun katılımla devam ediyor. Yaşam Vadisi 1. Etap, Belediye Çamlık Parkı, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda bir araya gelen sporseverler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu ve yoga yapma imkânı buluyor.

4 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Doğayla iç içe bir ortamda güne hareketli başlamayı teşvik eden ve her yaştan ilçe sakinine açık olan spor buluşmaları, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hissettiren bir deneyim sunuyor. 4 Eylül'e kadar devam edecek 'Beylikdüzü Nefes Alıyor' etkinliğine ilişkin tüm detaylı bilgiye ise www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.