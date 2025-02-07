İstanbul Başakşehir İkitelli'deki sanayi sitesinde iki katlı işyerinde yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangında can kaybı yaşanmadı.İSTANBUL (İGFA) - İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki iki katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, iki katlı katlı işyeri ve çevresinde yangını kontrol altına aldı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1887755447978909719

Alınan bilgiye göre aqtölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği, yangında kurtarılan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.