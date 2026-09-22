Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan sanatseveri müzik, tiyatro ve görsel sanatlarla buluşturacak kış dönemi kursları için kayıtları 28 Eylül'de başlatıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan çalışmalarını yeni dönemde de sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenecek Kış Kursları için kayıt süreci 28 Eylül'de başlayacak.

Sanata ve kültüre erişimi genişletmeyi, farklı yaş gruplarındaki vatandaşların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sunmayı amaçlayan kurslarda geniş bir branş yelpazesi sanatseverlerle buluşacak.

Kış dönemi kurslarında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın deneyimli eğitim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarla çocukların ve yetişkinlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanatla iç içe bir dönem geçirmeleri hedefleniyor.

Yaz Kurslarında 1.865 Kursiyer Sanatla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen 2026 Yaz Kursları da yoğun katılımla tamamlandı. İki ayrı şubede düzenlenen yaz kurslarında toplam 1.865 kursiyer, 53 usta öğretici eşliğinde eğitim aldı.

Müzikten resme, tiyatrodan enstrüman eğitimlerine kadar geniş bir içerikle gerçekleştirilen yaz kursları, farklı yaş gruplarından vatandaşların sanatın çeşitli alanlarıyla buluşmasına imkân sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde de konservatuvar bünyesinde düzenlenecek kurslarla Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdürecek.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını şehrin dört bir yanına ulaştıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm sanatseverleri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Kış Kursları'na katılmaya davet etti.