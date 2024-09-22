Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçede ilk defa temizlik seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında her bir mahalle temizlik ekipleri tarafından boydan boya araçlar ile yıkanıp süpürülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Temiz bir Bakırköy için çalışan belediye ekipleri Başkan Ovalıoğlu’nun öncülüğünde mahallelerin her köşesinde seferberliği sürdürüyor.

İlçede bir ilk olan temizlik seferberliği kapsamında 40 kişilik temizlik ekibi, 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi ile yollar, çarşı, semt pazarı ve meydanlar boydan boya yıkayıp temizliyor. Çevre ve halk sağlığını düşünen belediye ekipleri, ilçedeki atıkları toplamanın yanı sıra çöp konteynerleri ve çevresini de dezenfekte ediyor. Temizlik çalışmaları mahalle mahalle periyodik olarak devam edecek.

“İTİNALI BİR TEMİZLİK YAPILDIĞINI GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ”

Bakırköy esnafı Cem Pınar çevrede böyle bir temizlik çalışmasına ilk defa şahit olduğunu belirterek, “Bu sabah iş yerimi açarken güzel bir olaya tanıklık ettim. Daha önce Bakırköy’de böyle bir şeyle karşılaşmadığım için hem şaşırdım hem de sevindim. Bakırköy bizim için çok değerli ve girişinden çıkışına tertemiz olması gerekiyor. Yıllardır bu bölgede esnaflık yapıyorum, ekiplerin güzel ve itinalı bir temizlik yaptığını görmek beni mutlu etti ve bunun devamlı olmasını diliyorum” dedi.