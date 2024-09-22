Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Mezitli’de oldukça önemli bir yol çalışması yapılıyor. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra, etap bitiminde yapılacak yeni yol açma çalışmalarıyla birlikte, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ve 2. Çevre Yolu trafiği rahat bir nefes alacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar kapsamında; Mezitli İlçesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan 800 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde hem genişletme, hem de asfaltlama çalışması yapılıyor. 31 iş makinası ve kamyonla yapılan çalışmalarda, şu ana kadar 2 bin ton asfalt serimi yapıldı. İş bitiminde toplam 6 bin ton asfaltın kullanılacağı yol güzergahında, ayrıca 1.600 metre orta refüj ve bordür imalatı da yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları bittiğinde ve örtü kamulaştırılmasının tamamlanmasının ardından, 2. etapta 600 metrelik yol açma çalışmaları yapılacak. Bu çalışma neticesinde de Kazım Karabekir Caddesi’nden GMK Bulvarı’na bağlantı sağlanacak.

Avrupa standartlarında ve son derece konforlu bir ulaşım sağlayacak olan yol tamamlandığında, GMK Bulvarı ve 2. Çevre Yolu’nun yoğun trafiği bu caddeye kayacak. Erdemli ve diğer batı ilçelere gitmek isteyen vatandaşlar, bu yolu kullanarak zaman kaybetmemiş olacaklar.

Genç: “2. Çevre Yolu ve GMK Bulvarı’na alternatif bir güzergah olacak”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Süleyman Tufan Genç, söz konusu yolun, Zafer Caddesi’ni Erciyes Caddesi’ne bağlayan bir güzergah olduğunu kaydederek, “Bu güzergah kapsamında 800 metrelik yol açma, yol genişletme ve asfalt çalışmalarımız mevcut. Toplamda 6 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılacak. Şu ana kadar 2 bin ton sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Ayrıca 1600 metre refüj bordür imalatını da bitirdik. Toplam 31 iş makinesi ve kamyonlarla, kalan çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yolu en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Yolun önemine de değinen Genç, “Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 2. Çevre Yolu ve GMK Bulvarı’na alternatif bir güzergah olacak. Vatandaşlarımızın; GMK Bulvarı trafiğine girmeden, rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çok önemli ve alternatif bir güzergah olacak” diye konuştu.

Muhtar Aytekin: “Bu yol, sürücülerin seyahatlerini daha da kolaylaştıracak”

75. Yıl Mahalle Muhtarı Yakup Aytekin, çalışmaların sürdüğü yol sayesinde GMK Bulvarı’nın trafiğinin azalacağını ifade ederek, “Mersinimize çok büyük bir hizmet. Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nin açılmasıyla, yolumuz daha da rahatlayacak. Böylece Silifke tarafına giden vatandaşlarımızın seyahatleri daha da kolaylaşacak. Vahap Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmadan vatandaşların da memnun olduğunu sözlerine ekleyen Muhtar Aytekin, “Davultepe tarafından gelen bir vatandaşımız, trafiğe ve ışıklara takılmadan Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi ve 2. Çevre Yolu’na çıkacaklar. Bu, sürücüler için çok büyük bir olanak. Çünkü, ışıklara ve trafiğe takılmadan direkt seyahat edebilecekler” dedi.