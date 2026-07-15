TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl şampiyonları belli oldu.

İZMİR (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya ana sponsorluğunda düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. yıl mücadelesi, Bozcaada-Çeşme etabının ardından sona erdi. İlk etapta İstanbul Boğazı'ndan Bozcaada'ya uzanan zorlu parkurun ardından ekipler, ikinci etapta yüksek rüzgâr altında Çeşme'ye ulaşmak için mücadele etti.

IRC GO, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele eden toplam 32 tekne; 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı ekiple, İstanbul Boğazı'ndan başlayarak Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'ni aşan, Bozcaada ile Çeşme'yi birbirine bağlayan yaklaşık 265 deniz millik zorlu offshore rotasını geride bıraktı.

YÜKSEK RÜZGÂRLA BAŞLAYAN ETAP NEFES KESEN FİNİŞE SAHNE OLDU

Bozcaada'dan verilen ikinci etap startı, Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgâr eşliğinde başladı. Start hattında ekipler daha ilk saniyelerden itibaren en avantajlı pozisyonu alabilmek için kıyasıya mücadele ederken, ilerleyen saatlerde rüzgârın zaman zaman şiddetini azaltması ekipleri doğru rota ve yelken seçimleriyle öne çıkmaya zorladı. Değişken deniz koşullarında strateji, dayanıklılık ve ekip uyumunun belirleyici olduğu etap boyunca filolar, Çeşme finişine ulaşabilmek için yüksek tempolu bir mücadele ortaya koydu.

Çeşme açıklarında ise yarışın en heyecanlı anlarından biri yaşandı. Team Acadia / Cheetah finiş hattını ilk geçen tekne olurken, Orient Express 6 yalnızca 4 saniye farkla ikinci sırada finişe ulaştı. Nefes kesen bu finiş, 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nın ikinci etabına damga vururken, filonun geri kalanı da gün boyunca Çeşme'ye ulaşarak organizasyonu başarıyla tamamladı.

DERECEYE GİREN EKİPLER ÇEŞME'DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül törenine Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Ege Deniz Bölge Komutanı Vekili Albay Hakan Aktarmaç, Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Akın Satkan, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü Başkanı Ahmet Eker, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Darcan, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, TAYK Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tezman, Uluslararası Jüri Başkanı İlker Bayındır ve Başhakem Ahmet Rıza Bayrı katıldı. Dereceye giren ekiplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyonun 55. yılına yakışır atmosferde gerçekleştirilen tören, sporcular ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

55. YILIN GENEL KLASMAN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

İki etap sonunda oluşan genel klasmanda Tüpraş / Fenerbahçe 5, topladığı 13 puanla Overall Grup BCT1 (IRC 0, IRC 1, IRC 2) şampiyonu olarak 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nı zirvede tamamladı. Dere Construction / Anyways 14 puanla ikinci, Flyer ise 18 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Overall Grup BCT2 (IRC 3) klasmanında ise Çeşme Marina - CTD / Pupa, iki etapta da elde ettiği birinciliklerle 2 puan toplayarak zirvenin sahibi oldu. Looping 5 puanla ikinci sırayı alırken, Canias - CTD / Electron da yine 5 puanla üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

İlk etapta İstanbul Boğazı-Bozcaada parkurunda finiş hattını ilk geçen tekne olan Team Acadia / Cheetah, Vedat Tezman ve Oğuz Ayan liderliğinde ikinci etapta da Çeşme finişine ilk ulaşarak üst üste iki etapta 'First Finish' unvanının sahibi oldu.

Yarışın en prestijli genel klasman ödüllerinden biri olan En İyi Düzeltilmiş Zaman ödülünün sahibi, yarış boyunca sergilediği başarılı ve istikrarlı performansla Tüpraş / Fenerbahçe 5 ekibi oldu. Teknelerin IRC ölçüm sistemi kapsamında belirlenen zaman düzeltme katsayıları esas alınarak hesaplanan düzeltilmiş zamanlara göre verilen BCT ödülü, farklı sınıflarda mücadele eden teknelerin performansını ortak bir ölçütte değerlendirerek yarışın genel klasmanındaki en başarılı ekibi belirleyen en önemli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor.