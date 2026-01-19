Bursa'nın Kestel ilçesinde, yarıyıl tatiline giren çocuklar için bu yıl ilk kez Alaçam Kar Festivali düzenlendi. Kestel Belediyesi'nin organize ettiği festival, çocuklara karne hediyesi olurken ilçenin potansiyeli ile birlikte kış turizminde de ön plana çıkardı.

BURSA (İGFA) - Kestel Kar Festivali'nde çocukların karne sevinci Alaçam'da gerçekleştirilen muhteşem kar etkinlikleri ile doyasıya çıkarıldı: Anne ve babalar çocukları ile birlikte önce kızaklar ile kaydı ardından kardan adam yapıp kartopu savaşları düzenledi.

Karlar üzerinde büyük ateşler yakıldı, semaverlerde çaylar pişirildi, ızgaralarda sucuk ekmekler yenilirken odun ateşinde Erzurum'un nefis cağ kebabının dumanları tüttürüldü. Kestel Belediyesi çocuklara adeta unutamayacakları bir karne hediyesi olarak 'Alaçam Kar Festivali'ni tertip ederken kar oyunları, kardan adam yapma yarışmaları ve çocuklar için yüz boyama gibi aktiviteler de unutulmadı.

Kestel Belediyesi'nin 1'inci Alaçam Kar Festivali'nde çocukların kar keyfine anne ve babalar da ortak olurken kar festivali kapsamında dev sahnede müzikler çalındı danslar edildi. Kestel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu karın üzerinde halk oyunlarını icra ederek izleyenlerden büyük alkış aldı: Alaçam Kar Festivali kapsamındaki yarışmalara katılan çocuklara madalyalar sahnede takdim edildi.

Karadeniz müzik topluluğu Koliva da Kar festivalinde sahne alarak coşkuyu adeta tavan yaptırdı.Tulumlar ve kemençeler eşliğinde horonlar oynandı halaylar çekildi.

Bursa Kestelli vatandaşlar 7'den 70'e herkes doyasıya kar festivalinin tadını çıkardı.

Kestel'deki Alaçam Kar Festivali'ne katılan çocuklar, 'Karneleri aldık hediye olan etkinlikte karın keyfini doyasıya çıkarıyoruz. Kestel Belediyemize çok teşekkür ediyoruz' dediler: Etkinliği çok beğenen çocuklar ve aileler Alaçam Kar Festivali'nin her yıl geleneksel hale getirilmesini istediler.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, festivalde kayak ve kızak alanları, her yaştan vatandaşımıza hitap eden yarışmalarımız ve eğlence alanları ile dolu dolu etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 'Kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünlerini de burada sergilemelerini sağladık. Bu yıl ilkini yaptığımız etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Tüm Bursamıza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.