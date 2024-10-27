İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 101.yılına özel düzenlediği ‘Cumhuriyet Bizim’ şenliği, spor turnuvaları ve film gösterimleri ile başladı. İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet’in 101.yılı, Bakırköy’de bir dizi etkinlikle kutlanmaya başladı. Spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Bakırköy Belediyesi, 4 gün devam edecek olan ‘Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği’nin ilk gününü spor müsabakalarına ayırdı.

Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Spor Turnuvaları kapsamında satranç, tenis, bocce ve futbol gibi branşlarında çok sayıda sporcu kıyasıya rekabet etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da turnuvalara katılan sporcuları yalnız bırakmadı.

Sporseverlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ovalıoğlu, “Bugün çok özel ve güzel bir gün. Cumhuriyetimizin yıl dönümünde böyle bir spor şenliğiyle bir arada olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyuyorum. Atatürk Spor ve Yaşam Köyümüz’de de ilk defa Cumhuriyet Kupası turnuvasını gerçekleştiriyor olmanın da onurunu yaşıyoruz. Kültürle, müzikle, sinemayla şenlendirdiğimiz bu Cumhuriyet Haftamızı birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Nice güzel bayramlara ulaşmak temennisiyle yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu. Başkan Ovalıoğlu konuşmasının ardından satranç turnuvasında başlangıç hamlesini yaptı. Tenis, bocce ve futbol turnuvalarının sürdüğü alanları ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, sporcular ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.