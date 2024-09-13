İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, belediyenin yeni dönemde gerçekleştirdiği hizmetleri anlatmak ve mahallelerin sorunlarını dinlemek üzere 15 mahalle muhtarıyla Bakırköy Belediyesi Başkanlık Binası Konferans Salonu’nda bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki muhtarlarla buluşma toplantısına Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Buluşmada, Bakırköy'de son dönemde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkan Ovalıoğlu, toplantının ilk bölümünde belediyenin faaliyetleri hakkında muhtarlara bilgi verdi. Ardından söz alan muhtarlar, kendi mahallelerindeki sorunları ve talepleri dile getirme fırsatı buldu.

Başkan Ovalıoğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada bu tür buluşmalarla hem yapılan hizmetleri anlatma, hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek, amaçlarının Bakırköy'ü hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıda dile getirilen konular ve talepler, belediye yetkilileri tarafından not alındı.

Başkan Ovalıoğlu, bu taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini ve çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirterek, önümüzdeki dönemde de muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.