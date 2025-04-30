İş arayanlar ile iş verenleri bir araya getiren ve 245 bin kişinin istihdama katılmasına katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi’nin 31’inci şubesi Ataşehir’de açıldı.İSTANBUL (İGFA) - 2019 yılında İBB iştiraki İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) bünyesinde kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul’un 39 ilçesini kapsayarak 31 fiziki ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, 2025 Ocak ayından beri 15 bin kişiyi istihdama katarak açıldığı günden beri 245 bin kişinin iş sahibi olmasına katkı sağladı. İBB BİO’lar 1.350.804 tekil özgeçmiş, 1.936 aktif iş ilanı ve 21.172 işveren kaydı ile de iş verenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılıyor.

Neşet Ertaş Kültür Evi içerisinde hizmet vermeye başlayan Ataşehir Bölgesel İstihdam Ofisi Ataşehir’de ve çevre ilçelerde yaşayanları özel sektör iş fırsatları ile buluşturacak.

İstanbul'da iş arayan herkes için erişilebilir, güvenilir ve ücretsiz istihdam desteği sunmayı sürdüren BİO; özel sektörde iş arayan tüm vatandaşları güncel iş ilanları, ücretsiz kariyer danışmanlığı, bireysel ve toplu mülakat organizasyonları ve uygun iş fırsatlarıyla buluşturuyor.

Gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sunma odak ve önceliği ile çalışmalarını sürdüren BİO, İstanbul’da kapsayıcı bir iş gücü piyasası inşa etmeyi hedefliyor.