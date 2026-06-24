Güçlü altyapı, sağlıklı gelecek hedefiyle çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, Edremit'in Gazicelal Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış sürekli arızalara sebep olan 50 yıllık asbestli içme suyu şebeke hatları, abone bağlantıları ve kanalizasyon şebeke hatlarını yeniledi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın kentin geleceğine miras bırakacağı altyapıdaki dönüşüm tüm ilçelerde aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Edremit'in Gazicelal Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayarak arızalara ve kayıp kaçaklara sebep olan içme suyu şebeke hattının ve abone bağlantılarının değişimi tamamlandı.

Aynı zamanda bölgedeki kanalizasyon şebeke hattını da yenileyen BASKİ ekipleri, çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerini sağlıklı çevreye ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

KALICI ÇÖZÜMLERLE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

BASKİ ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, eski ve kullanım ömrünü tamamlamış hatlar tamamen devreden çıkarılarak, günümüz ihtiyaçlarına uygun yeni içme suyu şebeke hattı inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gazicelal Mahallesi'nde sıkça yaşanan su kesintileri ve arızalara bağlı sorunlar kalıcı olarak giderildi.