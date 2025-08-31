Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatih’te Gazze için Binlerce kişi yürüdü

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazada, 11 DP 435 plakalı araçta yolcu olan N.Y. hafif yaralandı.

Başiskele Kavşağı'nda ilk aşama... Kocaeli'de tır ve kamyonlar için yasak başlıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaköy Köyü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaköy Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazası bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.