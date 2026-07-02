Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kültür sanat çalışmaları kapsamında, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin tarafından verilen Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Sokak Fotoğraf Atölyesi kursları tamamlandı.

Kurslarda katılımcılar; fotoğraf tarihçesi, pozlama ilkeleri, aydınlatma ilkeleri, alan derinliği kullanma ilkeleri, fotoğraf çekim teknikleri konularında teorik ve pratik eğitimler aldı.

2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında 'Beylikten Cihanbeyliğine' temasıyla düzenlenen eğitimlerde; Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına hazırlanan proje doğrultusunda kursiyerler, şehrin tarihi ve kültürel mirasını fotoğrafladılar. Çalışmalarda hanlar, medreseler, köprüler ve selatin camileri başta olmak üzere geçmişten günümüze ulaşan önemli eserlerin fotoğraf çekimleri yapıldı. Kursun tamamlanmasının ardından ise, kursiyerlerin çektiği fotoğraflardan oluşan '700 Yıllık Tanıklık' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışının ardından ise kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.