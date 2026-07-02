2025 yılı şubat ayında pilot il olarak ilk kez Sakarya'da uygulamaya alınan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), vatandaşların yoğun ilgisi ve elde edilen başarılı sonuçların ardından 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirildi.

SAKARYA (İGFA) - Depozitolu ambalaj başına vatandaşlara ödenen teşvik bedeli ise 25 kuruştan 1 TL'ye yükseltildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın çevre ve sürdürülebilirlik alanında bir kez daha Türkiye'ye örnek olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Alemdar, 'Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin pilot şehri olmanın gururunu yaşadık. Sakaryalı hemşehrilerimiz çevre duyarlılığıyla bu projeye sahip çıktı ve kısa sürede önemli bir başarı hikâyesi ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada, Sakarya'da başlayan bu çevre seferberliğinin 81 ilimize yayılmış olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Şehrimiz bir kez daha Türkiye'ye örnek olmuştur' ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın yeşili, doğası ve su kaynaklarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, 'Çevreyi koruyan, geri dönüşümü teşvik eden ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geri dönüşümden sıfır atığa, iklim dostu yatırımlardan çevre eğitimlerine kadar her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm kurumlarımıza ve çevreye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sakarya. Sizlerin duyarlılığı sayesinde bugün Türkiye'nin dört bir yanında daha temiz bir gelecek için önemli bir adım atıldı' dedi.

Depozitolu ambalajların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan sistem, pilot uygulama sürecinde Sakaryalı vatandaşların çevreye duyarlı yaklaşımıyla önemli bir başarı elde etti.