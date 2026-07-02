Kırsal bölgelerde de altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesine bağlı Kocayayla'da ulaşımı daha konforlu hale getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocayayla iç yolunda 1200 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki güzergahta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla yıl boyunca on binlerce ziyaretçilerini ağırlayan, özellikle yaz aylarında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan Kocayayla'da gerçekleştirilen asfalt çalışması hem bölge sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırdı.