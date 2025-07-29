İstanbul Aile Hekimliği Derneği, MHRS’deki yeni uygulamanın ‘zorunlu sevk zinciri’ olarak yanlış algılandığını, sistemin yükünün aile hekimlerine devredilemeyeceğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), 25 Temmuz 2025’te Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’nde başlatılan yeni uygulamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Dernek, uygulamanın medyada “zorunlu sevk zinciri” olarak yanlış yorumlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni sisteminde, hastanelerden randevu alamayan vatandaşlara MHRS üzerinden “Aile hekiminize başvurun, sizin adınıza hastaneden randevu oluşturabilir” mesajı gönderiliyor. Ancak İSTAHED, bu uygulamanın bir sevk zinciri olmadığını, vatandaşların hastaneye doğrudan randevu alma hakkının devam ettiğini vurguladı.

“AİLE HEKİMLERİ HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR”

İSTAHED Yönetim Kurulu, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı medya organlarında, aile hekimine başvurmadan hastaneye gidilemeyeceği şeklinde yanlış bir algı oluşturuldu. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Aile hekimlerinin görevi, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaktır. Vatandaş adına hastane randevusu almak veya sistemdeki aksaklıkları çözmek bizim sorumluluğumuz değildir. Biz hastayı muayene eder, gerekirse ilgili branşa yönlendiririz.”

“SİSTEMİN YÜKÜ AİLE HEKİMLERİNE YÜKLENİYOR”

Dernek, uygulamanın amacının sevk zinciri değil, MHRS’deki yetersizlikleri aile hekimlerine yüklemek olduğunu ifade etti:

“Sağlık okuryazarlığının artırıldığı, angaryalardan arındırılmış bir aile hekimliği sistemiyle planlı bir sevk zincirine geçmek kalıcı çözümdür. Yanlış bilgilendirmelerle hastane başvuruları azaltılamaz.”